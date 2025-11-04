Makar Tarot Rashifal 4 November 2025: प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुका धन वापस मिल सकता है

मकर(Capricorn):-

Cards:- Knight of pentacles

किसी व्यक्ति ने व्यवसाय में आपका विश्वास का फायदा उठाकर काफी बड़ा गबन कर सकता हैं.इस गबन के चलते आपको कई लोगों से माफी मांगना पड सकती है. हालांकि आप उस व्यक्ति पर इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा ल हो सकते हैं .किंतु अपने गुस्से को काबू करके आप उस व्यक्ति के अगले कदमों की चाल को समझने का प्रयास कर रहे हैं. इस स्थिति में आपको आपके विचारों को स्थिर रखना आवश्यक होगा. धैर्य और संयम के साथ सामने वाले की छोटी-छोटी कदमों की चाल पर ध्यान देना आवश्यक हो सकता है. ताकि आप कोई ऐसा कार्य कर सके. जिससे न केवल आप उसे धन को वापस प्राप्त करें बल्कि जो प्रतिष्ठा आपकी खो चुके हैं.उसको भी वापस ला सके.

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी को जरूरत के वक्त आपको धनराशि दे चुके हैं. जिसको वह अभी वापस करने के लिए राजी नहीं है. इस समय आपको उस धन की आवश्यकता पड़ सकती है. जिसके चलते आपका सहयोगी से विवाद होने की संभावना बन रही है. विवाद से आप अपना कार्य नहीं करवा पाएंगे. इस बात को समझने का प्रयास करें.सामने वाले को अपनी स्थिति समझाएं और उसे उस रकम को वापस देने की बात करना, दोनों के ही हित में अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य: जरूर से ज्यादा नींद आने के कारण आप किसी भी कर को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं. अपनी समस्या को लेकर किसी चिकित्सक से मिलने का समय ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ धन वापस मिलने की थोड़ी उम्मीद नजर आ सकती है. इस धन के मिलने की अपने उम्मीद छोड़ ही दी थी.

रिश्ते: कभी-कभी रिश्तो में जरूर से ज्यादा देर और सही हम आपकी कमजोरी बन जाता है. सामने वाला किसी भी कार्य में आपसे अपना फायदा उठाने से नहीं चुका है.

---- समाप्त ----