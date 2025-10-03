Makar Tarot Rashifal 3 October 2025: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, मित्र के घर जा सकते हैं

मकर (Capricorn):-

Cards:- Two of cups

ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं, कि कार्य क्षेत्र में आपका कोई सहयोगी आपको अपने अनुसार चलने के लिए बाध्य कर रहा है.उसकी मंशा आप पर पूरी तरह हावी होने की बन रही है.इस स्थिति को आप समझ रहे हैं.इस समय आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं.जिसके चलते कार्यों में जो भी परेशानियां आ रही है.उनपर सही निर्णय लिया जा सके.जल्द ही कुछ अच्छे अवसर कार्य क्षेत्र में आते नजर आ रहे हैं.उनको प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं.आपका कोई करीबी मित्र जो काफी समय से विदेश में रह रहा हैं.वह अपने व्यवसाय को अपने देश में शुरू करने का प्रयास कर रहा है.जिसके चलते उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है .और वह आपको साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता हैं.अचानक से इस स्थिति आपको थोड़ा अचंभित कर सकती है.उसके प्रस्ताव को समझ कर आप उसको स्वीकार करने पर विचार कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: कंधों और बीच में लगातार दर्द बढ़ता जा रहा है. चिकित्सक ने इसकी वजह गलत तरीके से किया गया व्यायाम बताई हैं.

आर्थिक स्थिति: धीरे धीरे आ रहा आर्थिक स्थिति में सुधार आपको प्रफुल्लित कर सकता है.अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं.

रिश्ते: बहन के साथ उसके किसी मित्र के घर जा सकते हैं.यहां पर आप अपने पूर्व परिचित व्यक्ति से मिलेंगे.

---- समाप्त ----