Makar Tarot Rashifal 3 November 2025: पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, परिश्रम से आगे बढ़ेंगे

मकर (Capricorn):-

Cards:- Nine of swords

आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं .कि जल्दी कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है. जिसके परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं.इस समय आपकी बेचैनी का कारण किसी निकटस्थ की मृत्यु से लेकर किसी परियोजना में वांछित परिणाम न मिलने तक कुछ भी हो सकता है.इस समय आप अपने सोच को नकारात्मक ना होने दें. और ना ही यह सोचे कि सब कुछ खत्म हो गया हैं. इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप अपने जीवन में सफलता पाने में सक्षम हो सकते हैं.

बशर्ते आप धैर्य से काम ले और दृढ़ता पूर्वक समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें. यदि आप अपने कदम इस स्थिति में पीछे हटाते हैं. तो फिर आप काफी परेशानियों में पड़ जाएंगे.यह भी हो सकता है इन परेशानियों से निकलने का रास्ता ढूंढने में काफी वक्त निकल जाएं. कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न हो सकती हैं. जो आपको पूरी तरह कमजोर बना देंगी.अपनी इस कमजोरी को अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे.तो सफलता अवश्य मिलेगी.किसी भी स्थिति में खुद की हार बिना परिश्रम किए स्वीकार ना करें.इससे आप अपने मनोबल को गिरा देंगे.

स्वास्थ्य: अनिद्रा की स्थिति होने के कारण रक्तचाप अनियंत्रित हो सकता है. इस समस्या का असर आपके हृदय के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.



आर्थिक स्थिति: इस समय किसी के साथ लेनदेन ना करें. जल्द ही आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है. इस बात का ध्यान रखें.

रिश्ते: जो व्यक्ति आपसे मुंह मोड़ कर चला गया. वह कभी आपका शुभचिंता या हितैषी नहीं रहा होगा. यह बात आपको समझना चाहिए.



