scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 2 October 2025: मकर राशि वालों को सकता है बड़ा लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 2 October 2025: वक्त पड़ने पर यही लोग आपके काम आएंगे. इस बात की सोच रखते हुए भी अपने विचारों में बदलाव लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Tower

अपने अड़ियल रवैया को सुधारने की कोशिश करें. अन्यथा आप अकेले हो जाएंगे. और आपको बदनामी अपयश और पराजय का सामना करना पड़ेगा. ऐसे समय कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा. किसी कारणवश आपका स्वभाव में अहंकार इतना अधिक बढ़ चुका है. कि आप सामने वाले लोगों को खुद से छोटा समझने की भूल कर रहे हैं. वक्त पड़ने पर यही लोग आपके काम आएंगे. इस बात की सोच रखते हुए भी अपने विचारों में बदलाव लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं. आपको इस बात का आभास होना चाहिए. कि ईश्वरीय इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है. यदि आप इतना अधिक अहंकार अपने आप पर करेंगे. तो कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकता है. यह आपके लिए एक चेतावनी है. दिल में परोपकार, श्रेष्ठ विचारों का उदय और गलत सोहबत की जंजीरों के तोड़ने की इच्छा शक्ति पैदा किए बिना आपका भविष्य सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है. यदि किसी भी तरह का व्यसन अथवा जुए की लत हो . तो उसको समय रहते छोड़ देना, आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है. अन्यथा परिणाम आपके विपक्ष में होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों की सेहत रहेगी बहुत अच्छी, वर्तमान परिस्थितियां हो सकती हैं बेहतर 
वृश्चिक राशि वालों को मिल सकती है नई नौकरी, दिन बीतेगा बहुत अच्छा 
तुला वालों के कार्यों में गति आएगी, सफलता मिलेगी 
कन्या राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी 
सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, लेनदेन में रखें सावधानी 
Advertisement

स्वास्थ्य: माता को मधुमेह होने के कारण आपको इस रोग की संभावना ज्यादा हो सकती है. तथा मीठे का सेवन कम करें. इस तरह की सलाह आपके चिकित्सक दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के कहने पर आप किसी व्यवसाय में धन निवेश कर चुके हैं. अब उसे व्यवसाय के डूबने के कारण आपको अपनी राशि के वापस मिलने की चिंता बढ़ सकती है.

रिश्ते: पति-पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति के आने के कारण रिश्तों में उथल-पुथल शुरू हो सकती है. इस समय एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना इस रिश्ते को बचाने का कार्य करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement