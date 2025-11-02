scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 2 November 2025: धैर्य और संयम बनाए रखिए,सम्मान बढ़ सकता है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 2 November 2025: स समय आपको किसी भी तरह की बदले की भावना से खुद को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए. जो कुछ पूर्व में घटित हो चुका है. वह परिवर्तित नहीं किया जा सकता है.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-
Cards:- The Tower 
आपके परिवार की कोई ऐसी महिला जिसका स्वभाव अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अहंकारी हो चुका है. आपके साथ किसी आयोजन में अभद्रता कर सकती हैं. जिसके चलते आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे. इस समय आप इस स्थिति को भुला नहीं पा रहे हैं. हो सकता हैं,कि आपका मन उस महिला से बदला लेने पर विचार कर रहा हो.आप कोई ऐसी योजना बना सकते हैं. जिसके चलते आप काफी लोगों के बीच उस महिला को शर्मिंदा करें.इस समय आपको किसी भी तरह की बदले की भावना से खुद को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए. जो कुछ पूर्व में घटित हो चुका है. वह परिवर्तित नहीं किया जा सकता है.

किंतु उससे प्रभावित होकर आपको आपके व्यवहार की शालीनता और गरिमा को खंडित नहीं करना करना चाहिए.  यदि आप इस तरह का कृत्य करते हैं.तो आप दूसरों के निगाहों में अपने लिए सम्मान सम्मान हो सकते हैं. इस समय उस घटना को भुलाने की कोशिश कीजिए. साथ ही अपने व्यवहार में धैर्य और संयम बनाए रखिए. दूसरे की गलत हरकत पर कोई प्रतिक्रिया न देकर लोगों के मन में आपके लिए सम्मान और बढ़ सकता हैं.

स्वास्थ्य: किसी गलत औषधि के सेवन के चलते उसके बुरे दुष्परिणाम आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में बिना सोचे समझे धन निवेश करना आपके लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता हैं.

रिश्ते: अपने किसी मित्र के मोटापे को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं. सामने वाले को  वजन कम करने की सलाह देंगे.
 

लेटेस्ट

