Makar Tarot Rashifal 1 October 2025: मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

मकर(Capricorn):-

Cards:- Page of cups

किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो काफी कार्य कुशल और आकर्षक व्यक्तित्व का हो. किंतु उसके स्वभाव में अभी भी काफी बचपना भरा हो सकता है. हो सकता हैं, कि अभी उसमें कुछ भी निश्चित कर पाने की समझ न हो. कार्य क्षेत्र में उसे आपके सहायक के रूप में नौकरी पर रखा जा सकता है. उसमें अनुभव की कमी और स्वभाव का बचपना आपको कभी-कभी चिढ़ा सकता है. किंतु उसकी ईमानदारी और स्वभाव की निश्चलता आपको उस जोड़े रखने के लिए चुंबक का कार्य कर सकती है. कोई आपके करीबी जो लंबे वक्त से आपसे दूर हो. और आपकी यादों में उनकी छवि धुंधली हो गई है. अचानक से आपको यादगार आपका हाल-चाल पूछने को उत्सुक हो सकते हैं यह बात आपको थोड़ी अजीब सी लग सकती है जीवन में कुछ अच्छे अवसर जल्दी आने वाले हैं. अपनी ऊर्जा को निरर्थक व्यर्थ न होने दे. तथा इसका सही उपयोग कर मिले हुए अवसरों का पूर्ण लाभ उठाएं. इस समय अवचेतन मन से भी कुछ संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं. जो आपके लगी है मार्गदर्शन की भूमिका निभाएंगे.

स्वास्थ्य: अंगूठे में बार-बार दर्द की टीस उठ रही है. किसी भी कार्य को करने में काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं. जल्दी किसी चिकित्सक से मिलने जा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी को भी उधार ना दें . यदि उधार देना ही पड़े बिना लिखा पढ़ी के ना दे.

रिश्ते: प्रिय के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए परिजनों से विवाह की बात कर सकते हैं.

