scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 1 October 2025: मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 1 October 2025: कार्य क्षेत्र में उसे आपके सहायक के रूप में नौकरी पर रखा जा सकता है. उसमें अनुभव की कमी और स्वभाव का बचपना आपको कभी-कभी चिढ़ा सकता है.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर(Capricorn):-
Cards:- Page of cups

किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.  जो काफी कार्य कुशल और आकर्षक व्यक्तित्व का हो. किंतु उसके स्वभाव में अभी भी काफी बचपना भरा हो सकता है. हो सकता हैं, कि अभी उसमें कुछ भी निश्चित कर पाने की समझ न हो. कार्य क्षेत्र में उसे आपके सहायक के रूप में नौकरी पर रखा जा सकता है. उसमें अनुभव की कमी और स्वभाव का बचपना  आपको कभी-कभी चिढ़ा सकता है.  किंतु उसकी ईमानदारी और स्वभाव की निश्चलता आपको उस जोड़े रखने के लिए चुंबक का कार्य कर सकती है.  कोई आपके करीबी जो लंबे वक्त से आपसे दूर हो. और आपकी यादों में उनकी छवि धुंधली हो गई है.  अचानक से आपको यादगार आपका हाल-चाल पूछने को उत्सुक हो सकते हैं यह बात आपको थोड़ी अजीब सी लग सकती है जीवन में कुछ अच्छे अवसर जल्दी आने वाले हैं.  अपनी ऊर्जा को निरर्थक व्यर्थ न होने दे. तथा इसका सही उपयोग कर मिले हुए अवसरों का पूर्ण लाभ उठाएं.  इस समय अवचेतन मन से भी कुछ संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं. जो आपके लगी है मार्गदर्शन की भूमिका निभाएंगे. 

Advertisement

स्वास्थ्य: अंगूठे में बार-बार दर्द की टीस उठ रही है. किसी भी कार्य को करने में काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं.  जल्दी किसी चिकित्सक से मिलने जा सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस 
वृश्चिक राशि वालों का दिन बीतेगा अच्छा, खर्चो से रहें सावधान 
तुला राशि वालों को मिल सकता है नौकरी में प्रस्ताव, वाणी पर रखें नियंत्रण 
कन्या राशि वालों को मिल सकता है विवाह का प्रस्ताव, मन में लाएं अच्छे विचार 
सिंह राशि वाले बनेंगे आत्मनिर्भर, मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है 

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी को भी उधार ना दें . यदि उधार देना ही पड़े बिना लिखा पढ़ी के ना दे. 

रिश्ते: प्रिय के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए परिजनों से विवाह की बात कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement