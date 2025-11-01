Makar Tarot Rashifal 1 November 2025: धन निवेश करेंगे, ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं

मकर (Capricorn):-

Cards:- Six of cups

आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जिसका संबंध आपके ननिहाल पक्ष से हो सकता है.इस व्यक्ति के साथ आप आत्मीयता महसूस करेंगे. कार्य क्षेत्र में अपनी परियोजना को सफल बनाने के लिए आपको किसी बड़े अधिकारी से मिलने की आवश्यकता पड़ सकती है. इस अधिकारी का व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छा न होने के कारण आप अपनी बात उस अधिकारी तक पहुंचाने पर सोच विचार कर सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ इस पर बात कर सकते हैं.किसी सहयोगी के समझाने बुझाने समझाने पर आप हिम्मत करके इस अधिकारी से मिलने का प्रयास करेंगे. इस मुलाकात से आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं. कि यदि आप सामने वाले के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे. तो सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास अवश्य करेगा.

Advertisement

आपको अधिकारी से जरूरत पड़ने पर सहायता मिलने का आश्वासन भी मिल सकता है. इस बात से आप काफी जोशीले और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं .आप अपने ननिहाल में किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने के लिए उनके पैतृक गांव में जा सकते हैं .आपके लिए वह वातावरण नया हो सकता है आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं. कि लोग धैर्य और शांति के साथ बड़े से बड़ी समस्याओं का सामना आसानी से कर लेते हैं.यह बात आपके लिए कुछ अच्छी सीख लेकर आएगी.



स्वास्थ्य: जगह-जगह का पानी बदलने से गले में खराश और संक्रमण हो सकता है. इस समय आप घरेलू उपचार द्वारा अपने गले को आराम पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किसी धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता ह. इस धन का उपयोग एक बड़े चार पहिया वाहन खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी नए स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं.इस जगह से संबंधित कोई भी पूर्ण जानकारी प्राप्त न होने के कारण आप इस जगह पर खुद को रोमांचित और जोशीला महसूस करेंगे

---- समाप्त ----