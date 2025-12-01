scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 1 December 2025: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, बदले की भावना से बचें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 1 December 2025: चारों तरफ से परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं.कार्य को पूरा करने के साधन नजर नहीं आ रहे हैं. प्रतिकूलता के समय में अपने इश्वर पर विश्वास बनाए रखें.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-
Cards: Five of pentacles 

किसी गलत फैसले के चलते आर्थिक संकट आ सकता है. जीवन साथी के साथ रिश्तों में कटुता आ रही है. चारों तरफ से परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं.कार्य को पूरा करने के साधन नजर नहीं आ रहे हैं. किसी सहयोगी से बढ़ता हुआ विवाद उच्च अधिकारियों तक जा पहुंचा है नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है. नई जगह पर सामंजस्य बैठाना आसान नहीं होगा. इस बात की चिंता हो सकती है.किसी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं.परिवार के सदस्यों को समझने की कोशिश व्यर्थ हो सकती है. इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए किसी का सहयोग ले सकते हैं. रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे.किसी पुरानी संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रहे हैं. समय की प्रतिकूलता परेशानियों को बढ़ा सकती है भाग्य के भरोसे ना रहे अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भरता परेशानी में डाल सकती है.बदले की भावना से कोई ऐसा कार्य न करें.जो दूसरे को अपमानित करने की मंशा से किया गया हो. जल्द ही आर्थिक संकट से बाहर निकालने के सटीक समाधान प्राप्त हो सकते हैं. प्रतिकूलता के इस समय में अपने इश्वर पर विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य:समय-समय पर चिकित्सक से स्वास्थ्य की जांच करते रहे. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति: यदि आर्थिक संकट गहरा है. तो धैर्य और संयम बनाए रखें.सही प्रयासों से समाधान प्राप्त हो जाएंगे.

रिश्ते:ऐसे लोगों को जीवन में अवश्य शामिल करें.जिनके लिए आपकी खुशियां महत्वपूर्ण है.
 

---- समाप्त ----
