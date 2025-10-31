आज 31 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: कार्य व्यापार में लाभ का प्रतिशत रहेगा, अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा

मकर - वाणी व्यवहार में मिठास बनी रहेगी. संवेदनशील व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अतिथि का आदर सम्मान रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. बैंकिंग कार्यां में रुचि दिखाएंगे. साज संवार पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. शुभ सूचना मिलेगी. परिजन सहयोगी रहेंगे. साहस संपर्क बना रहेगा. शुभता का संचार रहेगा. बड़प्पन रखेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. धार्मिक एवं परंपरागत कार्यां से जुड़ेंगे.



नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में लाभ का प्रतिशत संवार पर बनाए रहेंगे. अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. विविध प्रयास सफल होंगे. प्रतिभा और कौशल से उचित जगह बनाएंगे. साहस पराक्रम बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. व्यावसायिक हितों में वृद्धि बनी रहेगी. लाभ प्रभाव में बेहतर रहेंगे. आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी. कार्यविस्तार में तेजी आएगी. धनधान्य में वृद्धि रहेगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सभी से सामंजस्य रखेंगे. रिश्तों में करीबी बढ़ाएंगे. शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी. मेहमानों का आना बढ़ेगा. वचन पालन रखेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे. सुख के पल साझा करेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान उम्दा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ कार्य आगे बढ़ाएंगे . व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

शुभ अंक : 4 5 6 और 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वादा व वचन बनाए रखें.

