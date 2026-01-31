आज 31 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वाले सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें

मकर - कामकाज में धैर्य बनाए रखें. वाणिज्यिक गतिविधि्ियों व संवाद को बेहतर बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र में फोकस बढ़ाएं. लोभ प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. करियर में दबाव बना रह सकता है.

नौकरी व्यवसाय- मेहनत और लगन से परिणाम संवारेंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखें. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर कार्यों को बढ़ावा देंगे. अन्य की अतिभरोसे में न आएं. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण लाएंगे. उधारी से बचें. विविध प्रयासों को गति देंगे. बहकावे से बचाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भेंटवार्ता में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में धैर्य बढ़ाएं. सबके प्रति आदर सम्मान रखें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. चर्चा संवाद में देरी से बचें. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता बनाए रखें. ध्यान प्राणायाम पर बल दें. रुटीन पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे.

शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. नियम रखें.

