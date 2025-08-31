आज 31 अगस्त 2025 मकर राशिफल: लेनदेन में प्रभावी रहेंगे,सबको साथ लेकर चलेंगे

मकर - करियर कारोबार में सबको जोड़े रखेंगे.साझा प्रयासों ें सक्रियता आएगी.भूमि भवन के विषयोें में गति आएगी.विभिन्न प्रयास संवरेंगे.करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे.नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा.सहकारिता के कार्यां में तेजी दिखाएंगे.करीबीजन उपलब्धि पाएंगे.कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे.प्रभावी रहेंगे.उमंग उत्साह से विविध कार्य करेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी.आर्थिक क्षेत्र में तेजी रहेगी.स्वस्थ प्रतियोगिता बढ़ाएंगे.जोखिमपूर्ण कार्यां में रुचि रहेगी.आशंका कम होगी.

नौकरी व्यवसाय- सभी का साथ समर्थन व सहयोग पाएंगे.कार्यगत परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी.लाभ में इच्छित वृद्धि होगी.कारोबारी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा.लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.

धन संपत्ति- करियर कारोबार में बेहतर आर्थिक प्रभाव बनाए रखेंगे.कार्यां पर फोकस रखेंगे.सुधार संवार का प्रतिशत बेहतर रहेगा.जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे.पहल पराक्रम की सोच रहेगी.संकोच दूर होगा.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य जीवन सुखकर बना रहेगा.रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा.घर परिवार में मधुरता बढ़ेगी.आपसी प्रेम और विश्वास बल पाएगा.व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे.स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे.सहकर्मी सहयोगी रहेंगे.प्रियजन प्रसन्न होंगे.चर्चा संवाद में आगे रहेंगे.मेल मुलाकात बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगत सक्रियता बनाए रखेंगे.विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे.गरिमा गोपनीयता रखेंगे.तेजी से काम लेंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 4 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : सौरमंडल के प्राण उूर्जापुंज सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.तेजी रखें

---- समाप्त ----