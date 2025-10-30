scorecardresearch
 

आज 30 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें, जल्दबाजी न दिखाएं

Aaj ka Makar Rashifal 30 October 2025, Capricorn Horoscope Today: भेंटवार्ता में सावधान रहें. वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें.

capricorn horoscope
मीन - आर्थिक प्रयासों में अतिउत्साह न दिखाएं. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बढ़ाएं. बजट की अनदेखी करने से बचें. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों को बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यां को गति देंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. विनम्रता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से मतभेद उभर सकते हैं. भेंटवार्ता में सावधान रहें. वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यां में व्यस्तता रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. खर्च निवेश पर जोर रह सकता है. न्यायिक मामलों में सजग रहेंगे. धूर्तां से दूरी बनाकर रखें. बहस विवाद में न पड़ें.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खामियों को अनदेखा करें. भावनात्मक प्रयासों में धैर्य दिखाएं. व्यक्तिगत संबंधों में सहज रहेंगे. मित्रों संग सक्रियता सहजता रखेंगे. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे. सबके लिए अधिकाधिक करने का भाव बढ़ा रहेगा. संकोच बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. योजनाओं पर अमल बढ़ाएं. रहन-सहन सामान्य रहेगा. बात ध्यान से सुनें. आवेश में निर्णय न लें.

शुभ अंक : 3 और 6

शुभ रंग : स्वर्ण के समान

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. विनम्र रहें.
 

