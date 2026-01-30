आज 30 जनवरी 2026 मकर राशिफल: समकक्षों का साथ रहेगा, रिश्तों में सहजता दिखाएंगे

मकर - कामकाज में समय देने की सोच बनाए रखें. ढिलाई व लापरवाही की स्थिति से बचें. जरूरी मामलों में धैर्य से काम लें. कामकाज में हड़बड़ी न दिखाएं. रुटीन बेहहर बनाए रखें. नियम अनुशासन पर जोर दें. व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. मेहनत और लगन से बढ़त बनाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसायिक विषयों में सतर्कता बनाए रहेंगे. करियर व्यापार को मजबूती देंगे. संस्थागत कार्योंं में गति आएगी. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. पेशेवर संबंधों को महत्व देंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लोन के विषय गति लेंगे. व्यवसायिक मामलों में सतर्कता बढ़ाएं. कार्ययोजना व प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलें. कार्यगति नियमित रहेगी. उधार से बचें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. सावधानी से संबंध आगे बढ़ाएंगे. स्वजनों का सम्मान बनाए रखें. अपनों के समक्ष व्यवस्तता की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे. गोपनीयता का ध्यान रखें. समकक्षों का साथ रहेगा. रिश्तों में सहजता दिखाएंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों पर ध्यान दें. नियमित स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. खानपान में सावधान रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा. सीख सलाह को अनदेखा न करें.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. सावधानी बढ़ाए रहें.

