आज 29 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले आर्थिक निवेश पर देंगे ध्यान, कारोबारी सतर्कता बरतेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 29 September 2025, Capricorn Horoscope Today: लेनदेन में स्पष्टता रखें. जरूरी सूचना संभव है. प्रबंधन में धैर्य दिखाएंगे. विदेश यात्रा हो सकती है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे.

मकर - आर्थिक निवेश पर फोकस बना रह सकता है. जरूरी कार्यों में ढिलाई न दिखाएं. लक्ष्य समय पर पूरे करें. कामकाजी विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. लेनदेन में स्पष्टता रखें. जरूरी सूचना संभव है. प्रबंधन में धैर्य दिखाएंगे. विदेश यात्रा हो सकती है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. उधार से बचेंगे. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. निवेश पर ध्यान देंगे. योजनागत खर्च बढ़ेगा. बाहर के मामलों में सक्रियता आएगी. व्यवस्था का सम्मान करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रभाव बनाए रहेंगे. कारोबारी सतर्कता बरतेंगे. लेनदेन में सावधानी दिखाएं. नियमितता व निरंतरता बनाए रहें. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. कामकाज में सामान्य प्रभाव बना रहेगा.

धन संपत्ति- नीति नियमों का पालन बढाएंगे.  आर्थिक लाभ को नियमित रखेंगे. विपक्षियों से सावधान रहेंगे. रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों सलाह से चलेंगे. जरूरी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. ठगी में न आएं.

प्रेम मैत्री- करीबियों के दोषों को अनदेखा करें. प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सहजता रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. बड़बोलापन और दिखावे से बचें. धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में सजगता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बरतें. अनुशासन अपनाएं. उत्साह मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें. बड़प्पन रखें.

शुभ अंक : 2 5 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशती का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. यथायोग्य दान दें.

