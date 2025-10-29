आज 29 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: कामकाज में तेजी बनी रहेगी, आज करें यह उपाय

मकर - नवीन कोशिशों से उचित राह बनान में सफल होंगे. चहुंओर अच्छी संभावना बनी रहेगी. पेशेवर नजरिए पर फोकस रहेगा. जिम्मेदारी व जबावदेही से कार्य करेंगे. लक्ष्य साधने में सभी सहयोगी होंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. रचनात्मकता बढ़ाने की सोच रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. जीवन स्तर प्रभावशाली बनाए रखेंगे. सभी प्रभावित व प्रसन्न होंगे.योजनाएं गति लेंगी. शुभता का संचार रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में उत्साह दिखाएंगे. कामकाज में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक योजनाओं में रुचि दिखाएंगे. इच्छित परिणामों की प्राप्ति होगी. सृजन कार्योंं में आगे बने रहेंगे.

धन संपत्ति- कामकाज में तेजी बनी रहेगी. सबका सहयोग बढ़ेगा. लाभ में बढ़त रहेगी. प्रतिभा और प्रभाव से स्थिति मजबूत बनाएंगे. उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. सूझबूझ से काम लेंगे. लेनदेन में उत्साह व सतर्कता बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुख बना रहेगा. प्रिय से जरूरी बात कह पाएंगे. मित्र संबंधों को मजबूती मिलेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाएंगे. अपनों को सुखद आश्चर्य से भरेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग सहकार की भावना बढ़ेगी. व्यक्तित्व प्रभावी बनाए रहेंगे. जोखिमपूर्ण कार्य में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. साझेदारी बढ़ेगी.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : दलदली

आज का उपाय : गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----