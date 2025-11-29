आज 29 नवंबर 2025 मकर राशिफल: प्रयास बढ़ाएंगे, बचत को बढ़ावा देंगे

मकर - कुल परिवार के लोगों के साथ सुख से समय बिताएंगे. उत्सव आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. सुविधाओं में वृद्धि होगी. घर में सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंटवार्ता में सकारात्मक रहेंगे. आर्थिक मामलों में सहज सफलता पाएंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. सबको प्रसन्न रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. रक्त संबंध मजबूत बने रहेंंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पर बना रहेगा. कार्यव्यवसाय में आर्थिक प्रबंधन बेहतर होगा. महत्वपूर्ण संवाद को बढ़ावा देंगे. व्यापार में लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्यों को साधेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. चर्चा में उत्साह बना रहेगा. संपत्ति के मामले संवरेंगे. पैतृक कार्योंं में तेजी रखेंगे. संग्रह संरक्षण के प्रयास बढ़ाएंगे. बचत को बढ़ावा देंगे.

प्रेम मैत्री- घर उत्सव आयोजन की रूपरेखा बनेगी. अपनों के साथ खुशियों को बांटेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. परिजनों से भेंट बढ़ाएंगे. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. सबसे तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. रिश्तों को मजबूत बनाने की भावना रहेगी. संबंधी सहयोगी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-े अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान व मनोबल उूंचा रहेगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. जीवनशैली प्रभावपूर्ण रहेगी.

शुभ अंक : 2 और 8

शुभ रंग : श्याम

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ी सोच रखें.

---- समाप्त ----