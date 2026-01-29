आज 29 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वाले उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे

मकर - मित्रों के साथ सुखकर वातावरण का लाभ लेंगे. रिश्ते मधुर व प्रगाढ़़ होंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाएंगे. सोच में बड़प्पन बनाए रखेंगे. नवीन गतिविधियों में उत्साही व प्रभावी रहेंगे. करीबियों से संपर्क बढ़ाकर रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न विषयों में तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव होंगे. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. करीबियों से अच्छे संबंध रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में लाभ अच्छा रहेगा. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे. अनुकूलता बढ़त पर बनी रहेगी. पेशेवर इच्छित फल पाएंगे. सूझबूझ व तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य बढ़ा रहेगा. वित्तीय कार्य संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. पद प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. संकोच दूर होगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी बढ़ाएंगे. सुखद सूचनाओं को साझा करेंगे. मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. जानने वालों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 2, 4, 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. उत्साह बढ़ेगा.

