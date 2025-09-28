scorecardresearch
 

आज 28 सितंबर 2025 मकर राशिफल: खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 28 September 2025, Capricorn Horoscope Today: उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज में सहज रहेंगे.

मकर - विभिन्न स्त्रोतों से लाभ के संकेत बने रहेंगे. कारोबारी मामलों में उमंग उत्साह रखेंगे.योजना बनाकर कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में निरंतरता लाएंगे. व्यवसायिक कार्योंमें बेहतर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सहज रहेंगे. लेनदेन के अवसर बढ़ेंगे. विविध प्रयासों में तेजी रखेंगे. पेशेवर कार्योंको गति देंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- नेतृत्व क्षमता का लाभ लेंगे. आय के अन्य अवसर सृजित होंगे. पद प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. सभी का भरोसा बनाए रखेंगे. वित्त संबंधी मामले सधेंगे. लंबित धन प्राप्त हो सकता है. पहल बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सफलता से बनी रहेगी. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कार्योंमें गति बनाए रखेंगे. प्रतिभा पर जोर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. बड़प्पन रखें.

