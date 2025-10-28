scorecardresearch
 

Feedback

आज 28 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: आर्थिक लेन-देन में धैर्य दिखाएंगे, वित्तीय लाभ बना रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 28 October 2025, Capricorn Horoscope Today: खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. अपनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. बड़ों की सलाह पर ध्यान देंगे. आर्थिक लेन-देन में धैर्य दिखाएंगे. वित्तीय लाभ पूर्ववत् बना रहेगा.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर- करियर कारोबार में सभी से बनाकर चलें. जानकारी के अभाव में ठगी के शिकार हो सकते हैं. व्यवहार में सावधानी बरतेंगे. रिश्तों के प्रति आदर भाव बढ़ाएंगे. सबको जोड़े रखने की कोशिश होगी. कोर्ट कचहरी के मामले उभर सकते हैं. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्यगति धीमी रह सकती है. ऊर्जा उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. कामकाजी संबंधों का ध्यान रखें. विभिन्न प्रयासों में सुधार की कोशिश होगी.

नौकरी व्यवसाय- अवरोधों का डटकर मुकाबला करें. धोखेबाजों से दूरी बढ़ाएं. प्रबंधन में सहज रहेंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएं. नीति नियम के अनुसार कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. अपनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. बड़ों की सलाह पर ध्यान देंगे. आर्थिक लेन-देन में धैर्य दिखाएंगे. वित्तीय लाभ पूर्ववत् बना रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

अचानक धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, जरूरी टिप- आलस्य से बचें 
पेपरवर्क से समझौता न करें, स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे 
मकर: परिवार से सपोर्ट मिलेगा, अपने खर्चों को कंट्रोल करें 
प्रबंधन पर ध्यान देंगे, मिश्रित परिणाम बनेंगे 
मकर: कार्यों के नतीजे अनुकूल होंगे, अनजान लोगों से मुलाकात होगी 

प्रेम मैत्री- विपक्षियों की बातों को गंभीरता से लें. संवाद में सावधानी बनाए रहें. विवेक विनम्रता पर जोर दें. करीबियों का सम्मान करें. संबंध साधारण रहेंगे. मन के मामलों में उतावली न करें. प्रेम में धैर्य रखेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ें. मित्रगण सहयोगी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान दें. खानपान में सात्विकता लाएं. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. दिखावे में नहीं आएं. चर्चा में सजग रहेंं. बड़ी सोच रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : रक्तवर्ण

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दान धर्म बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement