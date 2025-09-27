scorecardresearch
 

आज 27 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले लाभ प्रभाव में रहेंगे बेहतर, आर्थिक उपलब्धियां होंगी हासिल

Aaj ka Makar Rashifal 27 September 2025, Capricorn Horoscope Today: जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.  

मकर - आर्थिक उछाल के संकेत बने हुए हैं.  महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे.  पेशेवर अनुबंधों में उत्साह दिखाएंगे. लेनदेन में संकोच दूर होगा.  लाभ प्रभाव बेहतर रहेगा.  जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे.  मित्र मददगार रहेंगे.  प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे.  प्रभावी प्रदर्शन करेंगे.  बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी.  पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.  आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.  कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.  जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा.  लोगों का भरोसा जीतेंगे.  अवसरों को भुनाएंगे. संकोच दूर होगा. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सहजता रहेगी.  लाभ प्रभाव में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे.  पेशेवर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.  व्यावसायिक विस्तार के प्रयास संवरेंगे.  विभिन्न कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.  आर्थिक उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. 

धन संपत्ति- वाणिज्यिक व्यापार में लाभ बढ़ेगा.  योजनागत विकास पर बल रहेगा.  भेंटवार्ता में प्रभावी रहेकंगे. प्रबंधन का लाभ उठाएंगे.  परिणामों से उत्साहित रहेंगे.  अधिकारियों का समर्थन रहेगा.  वार्ताएं सफल होंगी.  सक्रियता आएगी. 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में मिठास बनी रहेगी.  घर में सकारात्मकता बढ़ेगी.  रिश्तों में सहजता रहेगी.  चहुंओर आनंद रहेगा.  प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे.  रिश्ते मधुर रहेंगे.  गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे.  स्वजनों के हित साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा.  सरप्राइज दे सकते हैं.  संवाद में सफलता मिलेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षण बढ़ाएंगे.  लक्ष्यों को साधेंगे.  व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.  जीवनशैली संवरेगी.  उत्साह मनोबल रहेगा.  व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी.  सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. 

शुभ अंक : 8 और 9
 
शुभ रंग : श्याम

आज का उपाय : देवी मां की विधिवत् पूजा वंदना साधना करें.  दुर्गासप्तशती का पाठ करें.  हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण रखें.  जल्दी उठें. 

---- समाप्त ----
