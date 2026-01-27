आज 27 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, मन की बात कहने में उतावलापन न दिखाएं

मकर - प्रबंधकीय गतिविधियां में तेजी रहेगी. घर परिवार में सहज वातवरण रहेगा. व्यक्तिगत मामले सहज रहेंगे. कामकाज में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. व्यवस्था व प्रबंधन को मजबूत रखेंगे. घर से करीबी बढ़ेगी. सुख सौख्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढेगा. सबके प्रति सम्मान का भाव रखें. तर्क बहस से बचें. बड़ी सोच बनाए रखें. सबको साथ लेकर चलें. आशंकाओं से मुक्त रहें. सभी के प्रति आदर सत्कार बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. भव्यता बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रहें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज बल पाएगा. योजनाएं रुटीन में आगे बढ़ेंगी. व्यावसायिक पक्ष संतुलित रहेगा. प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. सुविधाएं बढ़ाने में रुचि रहेगी. पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा.

धन संपत्ति- धनधान्य की सहजता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. उपयोगी वस्तु क्रय कर सकते हैं. करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में उतावली न दिखाएं. अपनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. रिश्तों में विनम्र रहें. समता संतुलन बढ़ाएंगे. शुभचिंतकों से भेंट होगी. उचित अवसर पर राय रखेंगे. अपनों के साथ वाद विवाद में नहीं उलझेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दबाव से मुक्त रहें. व्यक्तित्व संवरेगा. निजी मामले सुखद बनेंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे. रिश्तों को प्रभावित न होने दें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनय विवेक बढ़ाएं.

---- समाप्त ----