scorecardresearch
 

Feedback

आज 26 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों के आर्थिक अवसरों को बल मिलेगा, खानपान पर ध्यान दें

Aaj ka Makar Rashifal 26 September 2025, Capricorn Horoscope Today: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - प्रतिभा प्रदर्शन से परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ और प्रबंधन के कार्यां में तेजी आएगी. चहुंओर सक्रियता बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. शासन के विषयों में पहल बनाए रखेंगे. करीबियों व परिजनों में स्नेह रहेगा. प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर में सुधार संवार बनी रहेगी. कारोबार में भेंट संवाद के मौके बनेंगे. करियर में तेजी की स्थिति रहेगीं. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नपातुला जोखिम उठाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को बल मिलेगा. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. धन धान्य के कार्य प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मकर: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा 
मकर राशि वालों के आर्थिक विषय बेहतर बनेंगे, सेहत पर ध्यान दें 
मकर: अधूरे काम पूरे होंगे, किसी से कोई बड़ा वादा ना करें 
फोकस बनाए रखेंगे, सबसे मिलकर चलेंगे 
यात्रा हो सकती है, लंबित योजनाएं संवरेंगी 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सजगता व धैर्य दिखाएंगे. चर्चाओं में सूझबूझ बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि घर आ सकते हैं. संबंधों को मजबूत बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement