आज 26 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: प्रबंधन पर ध्यान देंगे, मिश्रित परिणाम बनेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 26 October 2025, Capricorn Horoscope Today: निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. लापरवाही न दिखाएं.

मकर - विदेश से जुड़े कार्य पक्ष में बनेंगे. कारोबार में निवेश को बढ़ाएंगे. खर्च पर नियंत्रण कठिन रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. बजट पर फोकस बनाकर चलेंं. आवश्यक कार्य समय पर पूरे करें. तार्किक बने रहें. निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. लापरवाही न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय योजनाओं में जल्दबाजी न करें. समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे. करियर पूर्ववत् रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएंगे. व्यवसाय पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. विविध कार्योंं में खर्च बढ़ा रहेगा. पहल पराक्रक के प्रदर्शन से बचें. ठगों से बचाव रखें. विभिन्न मामलों में बजट से चलेंगे. प्रबंधनं पर ध्यान देंगे. मिश्रित परिणाम बनेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में प्रभावी रहेंगे. रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में धैर्य रखेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे. अपनां की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. सामंजस्य बनाए रहेंगे. प्रिय को भेंट देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन साधारण बना रहेगा. सेहत सामान्य बनी रहेगी. दिखावा करने से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल बढ़ाएंगे.
शुभ अंक :  8 और 9
शुभ रंग : गेंहुंआ
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. धोखे में न आएं.

---- समाप्त ----
