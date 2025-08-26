आज 26 अगस्त 2025 मकर राशिफल: धनधान्य में बढ़त होगी, लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा

मकर - भाग्य के प्रभाव में वृद्धि होगी. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. रुका धन प्राप्त हो सकता है. पेशेवर एवं कला कौशल संवार पर रहेंगे. बडी सोच रखें. दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी. भेंटवार्ता में सफल हांगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवरों व वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. शासन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर में तेज सकारात्मक बदलाव संभव होंगे. कारोबारी उपलब्धियां अर्जित करेंगे. सबका समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवरेगा. धनधान्य में बढ़त होगी. साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे. सबके प्रति सहयोग की भावना रहेगी.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी. पूर्व परिचय का लाभ उठाएंगे. मित्रों का भरोसा बना रहेगा. रिश्ते निभाने में आगे होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सरप्राइज संभव है. प्रियजनों का साथ विश्वास रहेगा. मन की सुनेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे. शुभ सूचना मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्म यात्राएं बनाए रखें.

