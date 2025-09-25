आज 25 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों के आर्थिक विषय बेहतर बनेंगे, सेहत पर ध्यान दें

मकर - महत्वपूर्ण योजनाएं गति पाएंगी. नवीन मामलों में सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. प्रशासनिक कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. साहस और पराक्रम बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. प्रबंध कार्य में इच्छित लक्ष्य पाएंगे. पेशेवर कामकाज में भरोसा बढ़ेगा. परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. सभी का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. सम्मानित हो सकते हैं. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर तेजी दिखाएंगे. आर्थिक विषय बेहतर बने रहेंगे. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लंबित विषय हल होंगे. हितकर परिणाम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. लगन बनाए रखेंगे. अति उत्साह में नहीं आएंगे.

धन संपत्ति- करियर व्यवसाय में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे. आर्थिक पक्ष संवरेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. योजनाओं को साकार करेंगे. उद्योग में लाभ बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- मित्र संबंध मजबूत बने रहेंगे. मन की बात परस्पर कह पाएंगे. भावनात्मक मामलों में पहल बढ़ाएंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. निजता पर जोर रहेगा. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. सभी सहायक होंगे. अपनों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- परिजनों का साथ और विश्वास जीतेंगे. सहजता आगे बढ़ेंगे. मनोबल उूंचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. जल्दबाजी से बचें. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. व्यवस्था पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----