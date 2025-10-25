आज 25 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: शनिवार के दिन मकर राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, आय के स्त्रोत सृजित होंगे

मकर - आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी लक्ष्य साधने में सफल होंगे. वाणिज्यिक मामलों में लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. चहुंओर, आनंद का वातावरण रहेगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. करियर पर फोकस बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में सावधान रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सफलता का प्रतिशत संवारने की कोशिश होगी. लाभ का प्रयास बना रहेगा. करियर व्यापार में सकारात्मकता रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम संवारने परा कार्य करेंगे. हितलाभ का पक्ष बेहतर रहेगा. मामले लंबित न छोड़ें. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. कारोबारियों का भरोसा रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. स्वजनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथी सहयोग बनाए रखेंगे. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रियजनों पर फोकस रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद संवरेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. कार्यों में गति रखेंगे.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : काला

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन पूजा वंदना करें. शनिदेव स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान बढ़ाएं. जीत पर फोकस रखें.

---- समाप्त ----