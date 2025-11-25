scorecardresearch
 

आज 25 नवंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले कामकाजी प्रबंधन बढ़ाएंगे, कारोबारी मामलों में उम्मीद से बेहतर रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 25 November 2025, Capricorn Horoscope Today: करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे.  रचनात्मक प्रयासों से सभी को प्रभावित करेंगे.  महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे.  आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.  सबको जोड़कर चलेंगे.  

मकर - नया करने में उत्साह दिखाएंगे.  भावनात्मक पक्ष को मजबूत बनाए रहेंगे.  जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.  विभिन्न कार्यों में सफलता के संकेत हैं.  करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे.  रचनात्मक प्रयासों से सभी को प्रभावित करेंगे.  महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे.  आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.  सबको जोड़कर चलेंगे.  दीर्घकालिक योजनाओं में गति आएगी.  साझीदार सहयोगी होंगे.  नवीन कार्यों में रुचि बढ़ेगी.  सहयोग की भावना रखेंगे.  दूर देश के कार्य बनेंगे.  व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान देंगे. 

नौकरी व्यवसाय - उन्नति की राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे.  आर्थिक विकास के अवसर बनेंगे.  भेंटवार्ता में सजगता दिखाएंगे.  वाणिज्यिक हितों को पक्ष बनाए रखेंगे.  अवसरों को भुनाने पर जोर होगा.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. 
धन संपत्ति- हितलाभ ऊंचा बना रहेगा.  कामकाजी प्रबंधन बढ़ाएंगे.  सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.  सभी का साथ सहयोग बना रहेगा.  कारोबारी मामलों में उम्मीद से बेहतर रहेंगे.  लंबित कार्यों में सक्रियता आएगी. 

प्रेम मैत्री- अपनों से सुख बांटेंगे.  प्रियजन से जरूरी बात कह पाएंगे.  सबके प्रति सहयोग की भावना रहेगी.  नेह प्रेम बना रहेगा.  परस्पर विश्वास में वृद्धि होगी.  वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे.  मित्र संबंधो में सुधार रहेगा.  निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  करीबियों संग सुखद पल बिताएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- स्मरण शक्ति बढ़ेगी.  लंबित कार्यों को गति देंगे.  सहज रहेंगे.  सक्रियता से सब आकर्षित होंगे.  अनुशासन बढ़ेगा.  खानपान संवरेगा.  मनोबल ऊंचा रहेगा.  सेहत सुधरेगी. 

शुभ अंक: 7 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.  घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं.  ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें.  पहल बढ़ाएं. 

