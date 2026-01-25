scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 25 जनवरी 2026 मकर राशिफल: लाभ में वृद्धि होगी, अधिकारियों से भेंट होगी

Aaj ka Makar Rashifal 25 January 2026, Capricorn Horoscope Today: करियर कारोबार में तेजी रहेगी. सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ का स्तर अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - सामाजिक मामलों को साधने की कोशिश होगी. संबंधों मेंं सहजता रखेंगे. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. सभी मामलों में शुभ परिणाम पाएंगे. करियर व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सहजता से परिणाम संवारेंगे. प्रबंधन क्षमता का भरपूर लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक कार्योंं को साधेंगे. भाईचारे को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी रहेगी. सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ का स्तर अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. वाणिज्यिक सफलता पाएंगे.


धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन अच्छा रहेगा. विविध प्रयास संवार पर रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां को बल मिलेगा. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. लाभ में वृद्धि होगी. अधिकारियों से भेंट होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Career and financial benefits for Capricorn today
मकर राशि के लिए आज करियर और आर्थिक समस्याएं सुलझेंगी
मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान
मकर: आपके कार्य की सराहना होगी, भाई- बहनों से मतभेद ना बढ़ने दें
Makar Rashi career and financial benefits today
मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे,प्रेम में मधुरता बढ़ेगी

प्रेम मैत्री- साथियों से चर्चा आगे बढ़ाएंगे. मन से मजबूत स्थिति बनाए रहेंगे. संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र उत्साह बनाए रहेंगे. आदरभाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकारिता का भाव रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. मनोबल रखेंगे.
शुभ अंक : 7 और 9
शुभ रंग : गेंहुंआ
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. व्यवस्था बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement