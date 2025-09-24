scorecardresearch
 

आज 24 सितंबर 2025 मकर राशिफल: फोकस बनाए रखेंगे, सबसे मिलकर चलेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 24 September 2025, Capricorn Horoscope Today: सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामलों मे सुधार होगा.करियर कारोबार में तेजी से आगे बढ़ेंगे.

capricorn horoscope
मकर - करियर कारोबार में तेजी के संकेत हैं. प्रबंधन से जुड़े मामले गति लेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. चर्चा संवाद में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अनुबंधों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर होगा. वध प्रयासों को बढ़ावा देंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. बड़े लक्ष्य साधेंगे. सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामलों मे सुधार होगा. संकोच में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी से आगे बढ़ेंगे. सत्ता से जुड़े लोगों का साथ समर्थन पाएंगे. नेतृत्व सम्हालने का भाव बना रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे.

धन संपत्ति-- शुभकारी सूचनाएं प्राप्त होंगी. वाणिज्यिक लाभ एवं प्रभाव को बल मिलेगा. आय अच्छी बनी रहेगी. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. संपत्ति के मामले संवार पर बने रहेंगे. भवन व वाहन की खरीदी बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह और मित्रता के प्रसंग अनुकूल रहेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. भावनात्मकता में वृद्धि होगी. चर्चाएं सफल होंगी. भाव प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. अपनों का सहयोग बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रभाव में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 8 और 9

शुभ रंग : दलदली

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. यथायोग्य दान दें.

