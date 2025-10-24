scorecardresearch
 

Feedback

आज 24 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: शुक्रवार के दिन मकर राशि वालों को बढ़ेंगे कारोबारी अवसर, करें देवी मां की पूजा

Aaj ka Makar Rashifal 24 October 2025, Capricorn Horoscope Today: आर्थिक वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - आर्थिक प्रयास बेहतर बने रहेंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे. मित्र संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आर्थिक वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बुद्धिमत्ता से जगह बनाए रखने में सफल होंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. मित्रगण एक दूसरे की मदद करेंगे. पेशवरों की बात पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. कामकाज में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर मामलों पर फोकस रहेगा. उच्च स्थान बनाए रखेंगे. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कारोबारी अवसर बढ़ेंगे.
धन संपत्ति- लेनदेन में भरोसा रहेगा. कामकाजी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. वित प्रबंधन संवरेगा. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. लाभ व्यापार पक्ष में बनेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख बढ़ा रहेगा. भावनात्मक कार्यों को गति देंगे. मन के मामलों में मिठास बढ़ाएंगे. चर्चा में सफल होंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. मित्रों से मुलाकात होगी. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वाले कार्यक्षेत्र में पाएंगे सक्रियता, करें इस रंग का प्रयोग 
मकर: खर्चों में बढ़ोतरी होगी, मन में टेंशन ना पालें 
नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी  
गोवर्धन पूजा पर मकर राशि वाले आर्थिक पक्ष में रहेंगे सफल, परिणामों से उत्साहित रहेंगे 
सुविधा संसाधन बढेंगे, सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा 

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ों का साथ बनाए रखेंगे. बड़ों का अनुसरण करेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : रक्तवर्ण

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. शिक्षा पर जोर दें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement