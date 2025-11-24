आज 24 नवंबर 2025 मकर राशिफल: निवेश पर नियंत्रण रखें,व्यवस्था पर जोर दें

मकर - आर्थिक निवेश पर ध्यान देंगे.विदेश के मामलों में रुचि बनी रहेगी.पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे.अपनों के लिए अधिकाधिक करेंगे.साख सम्मान में वृद्धि होगी.साहसिक गतिविधियों जुड़ेंगे.आत्मविश्वास बढ़ेगा.श्रेष्ठजनांे से भेंट होगी.अवसर बनेंगे.योजनाओं को गति मिलेगी.प्रभावशाली रहेंगे.करीबियों का भरोसा जीतेंगे.प्रबंधन सहयोगी रहेगा.भावनात्मक संतुलन रखेंगे.बड़प्पन का भाव रहेगा.सहजता सक्रियता बनाए रखें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर बड़े लक्ष्य बनाए रखें.कार्यगति साधारण बनी रहेगी.अधिनस्थ बेहतर प्रदर्शन करेंगे.न्यायिक मामले उभर सकते हैं.समकक्षों का साथ रहेगा.लेनदेन में उतावली से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.सहकार पर बल दें.प्रलोभनों में आने से बचें.लापरवाही में हानि की आशंका है.उधार के लेनदेन से बचें.निवेश पर नियंत्रण रखें.व्यवस्था पर जोर दें.



प्रेम मैत्री- रिश्तों को बेहतर बनाए रखने पर जोर हागा.परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा.संबंध मजबूत होंगे.प्रेम प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.विनम्रता विवेक बनाए रखेंगे.सभी को साधने में सफल होंगे.करीबी प्रसन्न रहेंगे.घर में हर्ष आनंद बनाए रखें.बड़ों को आदर दें.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमों की अवहेलना से बचें.आत्मविश्वास बढ़ाएं.बहकावे से बचें.त्याग की भावना बढ़ाएं.फोकस बनाए रखें.स्वास्थ्य संबंधी संकेतों का ध्यान रखें.

शुभ अंक: 5 7 और 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें.सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें.सतर्क रहें.स्वाभिमान से समझौता न करें.

---- समाप्त ----