आज 24 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान

Aaj ka Makar Rashifal 24 January 2026, Capricorn Horoscope Today: समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक संवाद में सभी प्रभावित होंगे.

capricorn horoscope
मकर - सबसे मिलकर आगे बढ़ने की सोच बनाए रखेंगे. भेंट संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से काम लेंगे. सामाजिकता पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध आयोजनों से जुड़ेंगे. संस्कार एवं सभ्यता को बल देंगे. संपर्क संवाद और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक संवाद में सभी प्रभावित होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज प्रभावशाली बना रहेगा. पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्यां में सक्रियता रहेगी. सहकार पर जोर बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष संतुलित रहेगा. कामकाजी यात्रा पर जा सकते हैं. कार्यविस्तार के भाव से आगे बढ़ेंगे. वित्तप्रबंधन पर फोकस होगा. परंपरागत विषयों को सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- सबके साथ मिलकर रहेंगे. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. पारिवारिक संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मन की बात सहजता से रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. साझा भावना बढ़ाएंगे. संबंधियों से मेलजोल बनाए रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. मन के विषयों में उत्साह रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से आगे बढ़ेंगे. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या को नियमित बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : श्याम

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. समता भाव रखें.

---- समाप्त ----
