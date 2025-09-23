आज 23 सितंबर 2025 मकर राशिफल: यात्रा हो सकती है, लंबित योजनाएं संवरेंगी

मकर - भाग्य संबंधी मामलों में वृद्धि के संकेत हैं. पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी. धार्मिक यात्रा एवं प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. पद प्रभाव बना रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य संवरेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी. व्यावसायिक संबंध संवरेंगे. आकर्षक प्रस्ताव व समर्थन पाएंगे. योजनाओं में गति आएगी. आत्म सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. विश्वास को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी स्थिति मजबूत बनी रहेगी. विविध प्रयासों में तेजी लाएंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बना रहेगा. नियम निरंतरता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. नवीन विषयों में सभी का सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढत पर रहेगा. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में फोकस रखेंगे. व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी.यात्रा हो सकती है. लंबित योजनाएं संवरेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रिय से भेंट मुलाकात होगी. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. घर में अनुकूलता रहेगी. करीबी जन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक मामलों में बेहतर रहेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. दिल की बात कह पाएंगे. रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. संबंधो में शुभता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सेहत सुधार लेगी. मनोबल से कार्य करेंगे. सामंजस्य में वृद्धि होगी. सक्रियता बढ़ाएंगे. उत्साह से भरे रहेंगे.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : रक्तवर्ण

आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. सहयोग बढ़ाएं.

