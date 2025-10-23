scorecardresearch
 

आज 23 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले कार्यक्षेत्र में पाएंगे सक्रियता, करें इस रंग का प्रयोग

Aaj ka Makar Rashifal 23 October 2025, Capricorn Horoscope Today: वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. शासन के कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे. दिनचर्या संतुलित बनाए रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. कार्य व्यापार में सामंजस्य बढ़ेगा.

मकर - कार्यक्षेत्र में अपेक्षित स्थिति रहेगी. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर होगा. कार्येक्षेत्र में उच्च स्थिति बनाए रखेंगे. योग्यता व अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. शासन के कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे. दिनचर्या संतुलित बनाए रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. कार्य व्यापार में सामंजस्य बढ़ेगा. आर्थिक उपलब्धियां संवरेंगी. प्रशासन के विषयों में तेजी बनाए रहेंगे. पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे. विविध कार्याे को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- सबके साथ और सहयोग से परिणाम संवरेंगे. सहयोग एवं सहकार में विश्वास बढ़ेगा. योजनाओं व व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय व्यवहार पूरा करेंगे. एक दूसरे की मदद करेंगे. बजट व प्रबंधन पर ध्यान देंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. पैतृक विषयों पर जोर बना रहेगा. जीत का सिलसिला बढ़ेगा. कला कौशल बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बातें सहजता से समझेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में संतुलित व्यवहार रखेंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. संबंधों में सहजता बढ़ाएंगे. जनहित का रहेगा. रिश्तों में बड़प्पन दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ और विश्वास बढ़ा रहेगा. आत्मविश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक राहेंगी.

शुभ अंक: 5 6 8 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व बढ़ाएं. सहयोग बढ़ाए रखें.

---- समाप्त ----
