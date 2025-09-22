आज 22 सितंबर 2025 मकर राशिफल: नवरात्र के पहले दिन मकर राशि वालों को मिलेगा धन, सेहत पर ध्यान दें

मकर - भाग्य की राह मजबूत बनी रहेगी. विविध प्रयासों में बेहतर स्थिति रखेंगे. करियर के प्रयासों में तेजी आएगी. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. लाएंगे. मित्रों का साथ समर्थन बढ़ेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी. विभिन्न कार्य संवरेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. करियर कारोबार में बड़ा करेंगे. कला कौशल और योग्यता से जगह बनाएंगे. सभी का साथ और समर्थन पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. अधिकारी मददगार बने रहेंगे. श्रेष्ठ कार्यों के लिए उत्साह बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. तेजी से आगे आएंगे. लक्ष्य पाने का प्रयास बना रहेगा.

धन संपत्ति- संबंधों का लाभ मिलेगा. शासक वर्ग सहयोगी रहेगा. कार्यगति में तेजी आएगी. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. लाभ उठाएंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. लंबी अवधि की गतिविधियां बल पाएंगी.

प्रेम मैत्री- मित्रों से जरूरी बात कहेंगे. निजी संबंधों को महत्व देंगे. व्यक्तिगत मामले संवारेंगे. प्रेम के प्रयास सफल होंगे. प्रियजनों का साथ और विश्वास बना रहेगा. सुखद सूचना प्राप्त होगी. सभी के स्नेह का भाव रहेगा. घर में आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों से खुशी बांटेंगे. परिजन परस्पर सहयोगी होंगे. रचनात्मकता बढ़त बनी रहेगी. जीवनशैली आकर्षक होगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 4 8 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थों का वितरण करें. तीर्थ जाएं.

