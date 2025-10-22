आज 22 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: गोवर्धन पूजा पर मकर राशि वाले आर्थिक पक्ष में रहेंगे सफल, परिणामों से उत्साहित रहेंगे

मकर - संतुलित ढंग से कार्य करने और परिवार से जुडाव रखने में सहज होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. संपर्क संवाद में सफलता पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. समय सुधार संवार को बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में नए अवसर बनेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. सत्ता से नजदीकी व सक्रियता बढ़ाएंगे. भेंट संवाद संवारने का भाव रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार को तेजी आएगी. प्रतिभा और प्रदर्शन के बल पर परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जोखिम उठा सकेंगे.

धन संपत्ति- साख सम्मान बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष में सफलता बढ़ेगी. अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में सहज बने रहेंगे. निजी गतिविधियों में सक्रियता आएगी. प्रेम स्नेह के मामलों में संपर्क संवाद में बनाए रखेंगे. भेंट चर्चाओं में समय देंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ाएंगे. घर में अतिथि आ सकते हैं. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साज संवार पर ध्यान देंगे. सुख में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 4 5 और 8

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----