आज 22 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वाले यश वैभव में पाएंगे वृद्धि, आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 22 January 2026, Capricorn Horoscope Today: योजनाओं में प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. साहस बढ़ेगा.

मकर - धन संपत्ति के कार्यों में शुभता बनी रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. घर आए का सम्मान करेंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी . धनधान्य बढ़ेगा. संपत्ति के मामले सधेंगे. सकारात्मक संवाद पर जोर रहेगा. साज संवार पर बनाए रखेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी बने रहेंगे. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्यों में गति बनाए रखेंगे. योजनाओं में प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. साहस बढ़ेगा.

धन संपत्ति- पूंजीगत कार्यों में प्रभाव बनाए रहेंगे. आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. संग्रह कार्यों पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. परंपरागत निवेश पर जोर देंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- सुख से जीवन जिएंगे. यश वैभव में वृदिध होगी. निजी संबंध बल पाएंगे.योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. स्वजनों संग सुखद समय बिताएंगे.

स्वास्थय मनोबल- फोकस बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 4, 6 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
