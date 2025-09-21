आज 21 सितंबर 2025 मकर राशिफल: सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं, बजट पर ध्यान दें

मकर - अपनों के साथ समता संतुलन बनाए रखते हुए कदम आगे बढ़ाएं.आसानी से लोगों की बातों व विश्वास में न आएं.चर्चा संवाद मेंं सावधानी रखेंं.लोगों से संवाद में सजगता बनाए रहेंगे.कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे.धैर्य से कार्य करेंगे.व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे.व्यवहार सरल रहेगा.कामकाजी सफलता पूर्ववत् रहेगी.लक्ष्य से समझौता नहीं करें.लोगों का विश्वास बनाए रखें.सहयोग की भावना रखें.रुटीन पर फोकस बढ़ाएं.भेंटवार्ता के लिए समय लें.
नौकरी व्यवसाय- रुटीन पर अधिक फोकस बनाए रखेंगे.आवश्यक कार्य समय पर कर लें.पेशेवर मामलो में तैयारी पर ध्यान दें.नीति नियम का पालन रखेंगे.कामकाजी परिस्थितियां सामान्य रहेंगी.वाणिज्य व्यापार में सजगता रखेंगे.
धन संपत्ति- व्यवसायिक प्रयास गति लेंगे.करीबी सहयोगी होंगे.प्रबंधन पर ध्यान देंगे.मिलेजुले परिणाम बनेंगे.पेशेवर की सीख सलाह रखेंगे.खर्च और बजट पर ध्यान दें.बचत व वित्तीय अनुकूलन पर जोर देंगे.जल्दबाजी न दिखाएं.
प्रेम मैत्री- परिवार के लोग सहयोगी बनाए रहेंगे.भावनात्मक का प्रयास बढ़ाएंगे.परिवार से नजदीकी बढ़ेगी.संबंधों में मिठास रहेगी.रिश्ते प्रभावित रह सकते हैं.परिजनों का समर्थन रहेगा.सभी के प्रति सम्मान रखेंगे.जरूरी सूचना मिल सकती है.सीख सलाह बनाए रखेंगे.सबको जोड़ने की कोशिश रहेगी.
स्वास्थ्य मनोबल- मितभाषी बने रहेंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान दें.शारीरिक संकेतों को अनदेखा न करें.मनोबल और उत्साह बनाए रखें.खानपान सात्विक रहेगा.
शुभ अंक : 1 और 8
शुभ रंग : गहरा नीला
आज का उपाय : सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.धैर्य बढ़ाएं.सहज रहें.