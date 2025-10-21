scorecardresearch
 

आज 21 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: सुविधा संसाधन बढेंगे, सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा

Aaj ka Makar Rashifal 21 October 2025, Capricorn Horoscope Today: सफलताओं उत्साहित रहेंगे. परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा.

capricorn horoscope
मकर - पेशेवर मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. आर्थिक विषय उम्मीद के अनुरूप गति लेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. आर्थिक एवं वाणि्िज्यक मामलों में करीबी आएगी. पैतृक मामलों में संवार बनी रहेगी. सफलताओं उत्साहित रहेंगे. परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में वरिष्ठ सहयोगी होंगे. अपेक्षित उपलब्धि पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. उद्योग व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. सुविधा संसाधन बढेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा.

धन संपत्ति- प्रतिस्पर्धा रखेंगे. पेशेवरों का भरोसा बढ़ेगा. वित्तीय फैसलों पर फोकस रहेगा. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रशासन के क्षेत्र में इच्छित लक्ष्य पाएंगे. लंबित विषय हल होंगे. अनुकूलन बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सुखद स्थिति रहेगी. भेंट प्रभावशील रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे.  घर परिवार में सुखद परिणाम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे.


स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षण बढ़ाने में सफल होंगे. तेजी से काम लेंगे. तटस्थता बनाए रखेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

शुभ अंक : 4 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें. सहयोग बढ़ाएं.

