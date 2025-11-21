scorecardresearch
 

आज 21 नवंबर 2025 मकर राशिफल: आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, कार्य व्यवसाय मजबूत रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 21 November 2025, Capricorn Horoscope Today: कार्य व्यवसाय मजबूत रहेगा. उन्नति एवं विस्तार पर फोकस बनाए रखेंगे. वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. हितसाधने में सफल होंगे.

मकर- आर्थिक महत्व के कार्यों में तेजी आएगी. करियर व्यापार का स्तर बेहतर बना रहेगा. भेंट वार्ता में सफल होंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन प्रशासन के मामले बनेंगे. लापरवाही से बचेंगे. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. संबंधों को मजबूती देंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. जीत का भाव रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में सफलता और उन्न्नति के संकेत बने रहेगे. कारोबार अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. रणनीतिक प्रयास बनाए रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. कार्य व्यवसाय मजबूत रहेगा. उन्नति एवं विस्तार पर फोकस बनाए रखेंगे. वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. हितसाधने में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. रिश्ते सुखद व अनुकूल बने रहेंगे. प्रियजनों का साथ विश्वास पाएंगे. अपनों के लिए हरसंभव प्रयास रखेंगे. मित्र संबंधों में सुधार होगा. संबंध निभाने में आगे रहेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. संवाद संपर्क बढ़ाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. नवीन कार्यों को गति देंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक: 5 6 और 8

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें. स्पर्धा रखें. प्रलोभन में न आएं.

---- समाप्त ----
