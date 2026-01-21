scorecardresearch
 
आज 21 जनवरी 2026 मकर राशिफल: कार्य व्यापार में बढ़त रहेगी, परंपरागत विषयों को बढ़ावा देंगे

Aaj ka Makar Rashifal 21 January 2026, Capricorn Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सफलता पाएंगे. करियर में शुभता का संचार रहेगा. वरिष्ठ जनों से भेंट होगी. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में बढ़त रहेगी. परंपरागत विषयों को बढ़ावा देंगे.

मकर- घर परिवार में सुख समृद्धि और सामंजस्यता बनी रहेगी. स्वजनों से मिलकर चलेंगे. प्रियजनों से शुभ संवाद बढ़ेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. धन संपत्ति के विषयों में तेजी आएगी. बचत पर जोर रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. भेंटवार्ता सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. विविध कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. श्रेष्ठजनों से भेंट संभव है.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सफलता पाएंगे. करियर में शुभता का संचार रहेगा. वरिष्ठ जनों से भेंट होगी. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में बढ़त रहेगी. परंपरागत विषयों को बढ़ावा देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ बढ़ाने में सफल होंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी.  लाभ और प्रभाव बढ़ेगा. धनधान्य की प्रचुरता रहेगी. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. पैतृक पक्ष को आगे बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. चर्चा में जल्दबाजी से बचेंगे. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. मेलेजोल के अवसर भुनाएंगे. प्रियजनों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. वचन पालन बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सुख साझा करेंगे. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान प्रभावपूर्ण रहेगा. भेंट संवाद में रुचि बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. साज संवार व विनम्रता रखें.

---- समाप्त ----
