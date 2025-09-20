scorecardresearch
 

Feedback

आज 20 सितंबर 2025 मकर राशिफल: समय प्रबंधन पर ध्यान दें, बड़ों की सूझबूझ का लाभ लें.

Aaj ka Makar Rashifal 20 September 2025, Capricorn Horoscope Today: रहन सहन आकर्षक बना रहेगा. सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. रक्त संबंधियों और परिजनों का सहयोग पाएंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - परिवार खुशियों को साझा करने में सहयोगी होगा. लोगों की भावनाओं का सम्मान करें. स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखें. अनजान लोगों पर विश्वास करने में संकोच होगा. अनिद्रा व जागने की आदत से बचें. नियम कानून के साथ आगे बढ़ें. विनम्र एवं संतुलित बने रहें. स्वास्थ्य संबधी विषयों की अनदेखी से बचें. जल्दबाजी में समझौते नहीं करें. रहन सहन आकर्षक बना रहेगा. सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. रक्त संबंधियों और परिजनों का सहयोग पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्योंं में तेजी व अनुशासन बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सावधानी बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में सुखद स्थिति बनी रहेगी. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. बड़ों की सूझबूझ का लाभ लें. निर्णय लंबित रह सकते हैं.


धन संपत्ति-  आर्थिक लेनदेन में चूक की आशंका से बचें. वार्ता में स्पष्टता बनाए रखें. आवश्यक कार्योंं की सूची बनाएं. बजट से चलें. प्रबंधन एवं व्यवस्था का अनुपालन रखें. ठग धूर्त से उचित दूरी बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

मकर: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी 
मकर राशि वाले जोखिम न उठाएं, खानपान पर ध्यान दें 
मकर: मन में बेचैनी रहेगी, व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी 
मकर राशि वालों के व्यापार में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा 
मकर राशि वालों को आर्थिक उपलब्धियां होंगी हासिल, करें ये खास उपाय 

प्रेम मैत्री- करीबियों के समक्ष तेजी से काम लेंगे. व्यवहार में स्पष्टता व विनम्रता बनाए रहें. आवेश में बात रखने से बचें. परिजनों की सुनें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. परिजनों की बातों पर ध्यान देंगे. वार्तालाप में सतर्कता रखेंगे. प्रेम संबंधों में स्थिति पूर्ववत् रहेगी. साथी की बातों को सम्मान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तार्किकता पर जोर दें. स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकलेगा. खुद पर ध्यान दें. सतर्कता से काम लें. अतिश्रम न करें. उत्साह मनोबल बना रहेगा. परिवार में सामंजस्य रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 8 9

शुभ रंग : नीला

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.सलाह सुनें. मिष्ठान बाटें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement