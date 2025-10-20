scorecardresearch
 

आज 20 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: दिवाली के दिन मकर राशि वाले आर्थिक विषयों में बढ़ाएंगे सक्रियता, मन रहेगा प्रसन्न

Aaj ka Makar Rashifal 20 October 2025, Capricorn Horoscope Today: करीबी साथ निभाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. विविध मामले साधेंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. धर्म आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे.

मकर - भाग्योदय की संभावनाओं को बनाए रखने वाला समय है. संबंधों का लाभ मिलेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा. अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी. करीबी साथ निभाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. विविध मामले साधेंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. धर्म आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. योजनागत विषयों पर जोर देंगे.

नौकरी व्यवसाय- सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. व्यापार व्यवसाय बेहतर रहेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. पेशेवर कार्य लाभ और विस्तार की ओर गतिमान रहेंगे.

धन संपत्ति- अपेक्षित लाभ बना रहेगा. उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. नीति नियम रखेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. संवाद में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में अनुकूलन बना रहेगा. सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और आस्था बढ़ेगी. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. प्रिय की खुशी बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. खानपान संवरेगा. तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. दान धर्म बढ़ाएं.

