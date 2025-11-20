scorecardresearch
 

Feedback

आज 20 नवंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों के पेशेवर चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे, लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 20 November 2025, Capricorn Horoscope Today: जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा करेंगे. विविध मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ेगा.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - कारोबारी मामलों में विविध प्रयासों को बढ़ाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में लाभ का प्रतिश्ज्ञत ऊंचा बना रहेगा. करियर व व्यावसायिक कार्यों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा करेंगे. विविध मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ेगा. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. वरिष्ठ जन सहयोगी होंगे. मित्रों व सहयोगियों से मुलाकात होगी. इच्छित कार्यों को बढ़ावा देंगे. उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय लाभ की अच्छी संभावना बनी रहेगी. पेशेवर चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. औद्योगिक विस्तार में अवसर बढ़ेंगे. प्रबंधन को संवारेंगे. लक्ष्यों को सहजता से साधेंगे.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करियर व्यापार में संवार बनी रहेगी. कार्य विस्तार और हितलाभ के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. अनुशासन से काम लेंगे. संग्रह संरक्षण बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Makar Rashi job progress and sudden financial gain forecast
मकर राशि के लिए आज क्या योग? 
मकर: वाहन सावधानी से चलाएं, करियर को आगे बढ़ाने का समय है 
पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा, इस रंग के पहन लें कपड़े 
उत्साह मनोबल बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा 
व्यापार में धन की स्थिति बेहतर होगी, शुभ रंग- भूरा 

प्रेम मैत्री-घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों की मदद करेंगे. मित्रों को सहयोग पाएंगे. चर्चा संवाद में साहस बढ़ाएंगे. निजी मामलों में सहजता रखेंगे. भेंट मुलाकात में सुखकर परिणाम बनेंगे. मन के संबंध अनुकूल रहेंगे. चर्चाएं सफल होंगी. रिश्ते मधुर होंगे. स्पष्टता बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुख बना रहेगा. स्वास्थ्यगत सतर्कता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 4 और 8

Advertisement

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं. व्यवहार मधुर रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement