आज 19 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले जोखिम न उठाएं, खानपान पर ध्यान दें

मकर - समय चुनौतियों को बढ़ाने वाला है. कामकाज में ढिलाई व भूलचूक की स्थिति में न आएं. लापरवाही में नुकसान की आशंका है. दबावपूर्ण परिस्थितियां बनी रहेंगी. सामान्य लाभ और परिणाम रहेंगे. जरूरी विषयों की सूची बनाएं. कामकाज में स्पष्टता लाएं. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. धैर्यवान और सजग रहें. परिजनों संग समय बिताएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार पूर्ववत् बना रहेगा. जिद व जल्दबाजी न दिखाएं. रुटीन बनाए रखें. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. जोखिम न उठाएं. शोध विषयों से जुड़ेंगे. कार्यव्यवस्था को बढ़ावा देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों पर फोकस बढाएंगे. लेनदेन में सावधानी बनाए रहें. निर्देशों के अनुपालन पर ध्यान दें. करीबियों की सलाह मानें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. हित संरक्षण में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बलवान बना रहेगा. विविध विषयों में पहल न करें. उतावली से बचें. प्रेम स्नेह के मामलों में सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. सामंजस्य रखेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे. निजता पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ साहस बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संकोच बना रहेगा. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के मामलों में सहजता रखें. जांच बढ़ाएं.

शुभ अंक : 5 6 8

शुभ रंग : नेवी ब्लू

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सतर्क रहें.

