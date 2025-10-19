scorecardresearch
 

आज 19 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: विश्वास को बल मिलेगा, अवरोध दूर होंगे

Aaj ka Makar Rashifal 19 October 2025, Capricorn Horoscope Today: सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.कामकाजी परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.

मकर - भाग्य की राह में सुगमता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण मामलों में प्रदर्शन संवार पाएगा. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्योंं से जु़डें़गे. पुण्यार्जन का प्रयास रहेगा. तथ्यगत स्पष्टता रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. नीतियां प्रभावशाली रहेंगी. अनुभवियां की सलाह लेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. अपनों का सहयोग पाएंगे. कामकाज पर नियंत्रण बढ़ाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लोकप्रियता व साख का फायदा मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. जोखिम लेने की भावना बढ़ेगी. महत्वपूर्ण चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. तेजी बढ़त पर रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात अपनों से कह सकेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. अपनों का हरसंभव ख्याल रखेंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. प्रेम और विश्वास को बल मिलेगा. अवरोध दूर होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ बातों को नजरअंदाज करें. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8
शुभ रंग : रस्टिक कलर
आज का उपाय : सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. यात्रा करें.

