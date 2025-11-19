scorecardresearch
 

आज 19 नवंबर 2025 मकर राशिफल: पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा, इस रंग के पहन लें कपड़े

Aaj ka Makar Rashifal 19 November 2025, Capricorn Horoscope Today: भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हें. सभी के प्रति सकारात्मक रहेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे.

मकर- करियर कारोबार में तेज तरक्की की अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं. अनुभव और कौशल का बहुमुखी लाभ लेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्यां में तेजी रहेगी. पैतृक कार्यां में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. जिम्मेदारों से सलाह समर्थन पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यां को आगे बढ़ाएंगे. सभी की मदद से परिणाम सधेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. करियर व्यापार लाभ में रहेंगे. गंभीर विषयों में रुचि रहेगी. सामंजस्य बढ़ाएंगे. बड़प्पन रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पर रहेगा. पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे. सुविधा संसाधन बढें़गे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा. कामकाज में अनुकूलन बना रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. जीत के अवसर बनेंगे. पैतृक पक्ष की प्रबलता से लाभ संवरेगा. वित्तीय फैसलों पर फोकस रहेगा. इच्छित लक्ष्य पाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयास पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में धैर्य और सहजता बनाए रखेंगे. भावनात्मक संतुलन से रिश्ते मजबूत बनाए रखेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हें. सभी के प्रति सकारात्मक रहेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दूरदर्शिता का लाभ लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी होगा. उत्साह से कार्य करेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक होगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान गणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान व प्रयोग करें. विनम्रता रखें.

