scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 19 जनवरी 2026 मकर राशिफल: नवीन अवसरों को भुनाएंगे, विविध कार्यों में सकारात्मकपरिणाम बनेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 19 January 2026, Capricorn Horoscope Today: आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. नवीन अवसरों को भुनाएंगे. विविध कार्यों में सकारात्मकपरिणाम बनेंगे. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था व प्रबंधन पर जोर देंगे. वातावरण की अनुकूलता को भुनाएंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - नवीन विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. लगनशीलता बनाए रखेंगे. उन्नति की राह बढ़त पर रहेगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वाणी व्यवहार को बल मिलेगा. नवाचार पर जोर होगा. सुखद सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. सुख सौख्य बढ़ेगा. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सक्रियता बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. कामकाज में सबका साथ सहयोग बढे़गा. प्रस्तावों को गति मिलेगी. तेजी से कार्य करेंगे. फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. नवीन अवसरों को भुनाएंगे. विविध कार्यों में सकारात्मकपरिणाम बनेंगे. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था व प्रबंधन पर जोर देंगे. वातावरण की अनुकूलता को भुनाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

नेगेटिव विचारों को हावी ना होने दें, शुभ रंग- नीला
पेशेवर संतुलन रखेंगे,प्रयासों में गति आएगी
मकर राशि वाले आर्थिक खर्चों में पाएंगे वृद्धि, प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे
मकर: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे
मकर: हर काम सावधानी से करें, किसी को पैसा उधार देने से बचें

प्रेम मैत्री- सभी से सकारात्मक व्यवहार बनाए रखेंगे. अपनों से महत्वपूर्ण बात कहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. साथ विश्वास पाएंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्र बढ़ेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. सबके हित की सोच रखेंगे. करीबियों से सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. शुभता का संचार रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. तेजी दिखाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement