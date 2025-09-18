आज 18 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों के व्यापार में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा

मकर - साझा गतिविधियों में दखल बढ़ाएंगे. उद्योग उत्पादन के क्षेत्र में असरदार प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सहकारिता व सहभागिता पर जोर होगा. करियर व्यापार में लाभ में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों समय पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे. टीम भावना पर जोर बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कामकाज बेहतर बना रहेगा. साझीदारी के कार्यों पर जोर देंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी. विभिन्न विषयों में बेहतर रहेंगे. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

धन संपत्ति- व्यापार में वृद्धि होगी. भूमि भवन के मामलों में गति आएगी. सहकार भावना को बल मिलेगा. करीबीजन उपलब्धि हासिल करेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे. संपत्ति के कार्यों में गति आएगी. बचत संवरेगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार सुख सौख्य बढ़ेगा. दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी. विविध मामले संवार पर बने रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार रहेगी. अपनों से वचन निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत पक्ष संवार पाएगा. खानपान सात्विक रखें. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : दलदली

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. बड़े लक्ष्य रखें.

