आज 18 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: धनतेरस पर मकर राशि वाले सेहत का रखें ख्याल, वादा पूरा करने का प्रयास करें

मकर - आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में उतावली से बचें. लेनदेन में लापरवाही न दिखाएं. लोभ प्रलोभन व अन्य के प्रभाव में न आएं. उचित विचार विमर्श के बगैर समझौते न करें. अतिभार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. वादा पूरा करने का प्रयास करें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. धर्म और धैर्य से काम लें. स्मार्ट डिले की नीति एवं व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित रहेंगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता पर जोर रखें. भ्रम व बहकावे में न आएं. कार्य व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. साहस संपर्क को बढ़ाएं. रुटीन संवारें. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. पहल से बचें.

धन संपत्ति - कार्यों में सहजता दिखाएं. अनजान से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. सूझबूझ और नियम बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा करें. व्यावसायिक मामलों में मध्यम गतिविधि रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में पहल से बचेंगे. लंबित सूचना की प्राप्ति संभव है. भावावेश में प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलें. प्रेम पक्ष मध्यम बना रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. सहजता से अपना पक्ष रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं.



स्वास्थ्य मनोबल- खानपान सहज रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. विनम्रता से काम लें. जिद त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ें.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. असहाय की मदद करें.

